Audi will etwa jede zehnte Führungsposition streichen

Der angeschlagene Autobauer Audi will sein Management straffen. "Wir haben heute zu viele Führungskräfte an Bord", sagte der neue Audi-Chef Bram Schot dem "Handelsblatt" (Donnerstag). "Eine Ebene - also rund zehn Prozent der Leitung - werden wir rausnehmen können", kündigte Schot an. "Klar ist: Unser Kostenniveau ist zu hoch." Mit dem Umbau soll die VW -Tochter einen Kulturwandel vollziehen: "Wir müssen jünger, dynamischer und weiblicher werden", forderte der Audi-Chef.