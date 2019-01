(Ausführliche Fassung) - Nach dem Streik der Audi -Motorenbauer sollen die Bänder in den deutschen Audi-Werken am kommenden Montag wieder anlaufen. Nach einer Woche Zwangspause werde im Stammwerk Ingolstadt in Bayern von der Frühschicht an wieder auf allen Linien produziert, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Im württembergischen Neckarsulm stehen die Bänder nur am Freitag, am Montag soll die Arbeit dort ebenfalls weitergehen. Im Porsche-Werk Leipzig, wo ebenfalls Motoren aus Györ eingebaut werden, sollte schon von Donnerstagabend an wieder produziert werden.