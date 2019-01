Dämpfer für Deutschlands Elektroindustrie: Im November 2018 gingen 2,6 Prozent weniger Aufträge ein als ein Jahr zuvor. Immerhin ein Viertel (26 Prozent) der Unternehmen blickt pessimistisch auf das erste Halbjahr 2019, wie der Branchenverband ZVEI am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die exportorientierte Branche mit mehr als 880 000 Beschäftigten bekommt die Unsicherheit an den weltweiten Märkten zunehmend zu spüren.