Aurubis geht optimistisch ins zweite Geschäftshalbjahr

Der Kupferkonzern Aurubis gibt sich nach einem operativen Gewinnsprung im ersten Geschäftshalbjahr optimistisch. Für die zweiten Hälfte werde mit einem zufriedenstellenden Angebot an Kupferkonzentraten gerechnet, wie das MDax -Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der endgültigen Zahlen in Hamburg mitteilte. Entsprechend dürften sich auch die Schmelz- und Raffinierlöhne entwickeln. Auch der Altkupfermarkt dürfte grundsätzlich stabil bleiben.