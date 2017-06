Aurubis will Umbau ohne Stellenabbau durchziehen - Grossakquisition möglich

Der Kupferkonzern Aurubis will bei seiner strategischen Erweiterung ohne Stellenabbau auskommen. "Die Zahl dürfte in etwa stabil bleiben", sagte Vorstandschef Jürgen Schachler der "Börsen-Zeitung" (Donnerstagausgabe). Der Kupferkonzern mit rund 6 400 Mitarbeitern will sich zu einem Produzenten verschiedener Metalle entwickeln.