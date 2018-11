Aurubis wird Markterwartungen auch im neuen Jahr verfehlen

(Ausführliche Fassung) - Der Kupferkonzern Aurubis erwartet für das gerade angelaufene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis vor Steuern dürfte moderat sinken, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Als "moderat" bezeichnet Aurubis einen Rückgang von 5,1 bis 15 Prozent. Damit werde der Konzern die Markterwartungen von aktuell 330 Millionen Euro für 2018/19 (per Ende September) verfehlen, hiess es.