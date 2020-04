Ausblick Roche: Quartalsumsatz von 14,87 Milliarden Franken erwartet

Q1 2020E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2019A Umsatz Gruppe 14'865 14'826 Umsatz Pharma 11'987 11'927 - Herceptin 1'247 1'666 - Rituxan 1'391 1'694 - Avastin 1'485 1'798 - Ocrevus 1'105 836 - Tecentriq 609 336 - Hemlibra 495 219 Umsatz Diagnostics 2'865 2'899

FOKUS: Wenn Roche die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, werden zwei Themen besonders beäugt werden. So werden Analysten und Investoren sehr genau schauen, welche Spuren das Coronavirus beim Pharmakonzern hinterlassen hat. So halten es einige Analysten für möglich, dass die Diagnostics-Sparte dank der Corona-Tests einen positiven Schub bekommen haben könnte. Immerhin gehörte Roche zu den ersten Konzernen, die grössere Mengen an Tests auf den Laborsystemen der Diagnostic-Sparte ermöglichten.

Das zweite Thema wird auch weiterhin die Umsatzerosion durch Biosimilars bleiben. Das Ausmass der Umsatzrückgänge beschäftigt Anleger und Analysten schon seit geraumer Zeit. Bislang ist es dem Konzern gelungen, diese Einbrüche mit den neueren Produkten mehr als auszugleichen. Wichtig ist dieses Mal, wie stark die Umsätze mit den Blockbustern Herceptin und Mabthera nun in den USA eingebrochen sind, nachdem die Patente in Europa schon früher abgelaufen waren.

ZIELE: Bei der Vorlage der Jahreszahlen 2019 hatte sich das Roche-Management wie gewohnt eher zurückhaltend über den weiteren Geschäftsverlauf geäussert. Für 2020 peilt der Konzern ein Verkaufswachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Beim Kerngewinn je Titel wird eine Zunahme auf dem gleichen Niveau erwartet - beide Zielgrössen gelten jeweils zu konstanten Wechselkursen. Zudem soll die Dividende in Franken nach Möglichkeit erneut erhöht werden.

PRO MEMORIA: Seit Ende Januar hat Roche mit einigen positiven Nachrichten aus der Forschungspipeline punkten können. So hat sich das Immuntherapeutikum Tecentriq in der Behandlung einer bestimmten Form von Leberkrebs als wirksam erwiesen.

Aber auch die Zulassung für Tecentriq in China bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs kann als Erfolg verbucht werden. Gleichzeitig wird das Therapeutikum in den USA als Erstlinientherapie bei Lungenkrebs beschleunigt für die Zulassung geprüft.

Erneut einen Rückschlag hat Roche dagegen in der Alzheimer-Forschung erlitten. So wurden in einer Phase II/III-Studie mit dem Prüfkandidaten Gantenerumab die Ziele nicht erreicht. Behandelt wurden dabei Patienten, die an einer früh einsetzenden, vererbten Form der Alzheimer-Krankheit (AD) leiden.

AKTIENKURS: Der Roche-Bon hat sich seit Anfang Jahr vergleichsweise gut geschlagen und notiert derzeit rund 5 Prozent im Plus. Demgegenüber verlieren die Novartis-Aktien mehr als 5 Prozent und der Gesamtmarkt SMI gibt seit Anfang Jahr um 9 Prozent nach.

hr/an/ra

(AWP)