Ausblick Sika: Jahresgewinn von 788 Millionen Franken erwartet

2020E (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2019A EBIT 1'101 1'055 - Marge (in %) 14,0 13,0 Reingewinn 788 758,5 (in Fr.) Dividende je Inhaberaktie 2,40 2,30

FOKUS: Bereits im Januar hat Sika die Umsatzzahlen publiziert und dabei schon relativ konkrete Angaben zur Gewinnentwicklung gemacht. So betrachtet birgt die Ergebnispublikation kommenden Freitag wenig Überraschungen.

Im Fokus stehen daher Aussagen zum Ausblick für das angelaufene Jahr 2021 sowie zur Baukonjunktur im Allgemeinen. Denn die rund um den Globus versprochenen Aufbau- und Infrastrukurprojekte dürften den Innerschweizern viele Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

ZIELE: Bei der Publikation der Umsatzzahlen stellte der Konzern für 2020 eine EBIT-Marge von rund 14 Prozent in Aussicht. 2019 lag diese noch bei 13 Prozent.

Gemäss der "Strategie 2023" soll der Umsatz von Sika jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen. Ab 2021 will das Unternehmen seine EBIT-Marge auf 15 bis 18 Prozent anheben. Projekte in den Bereichen Operations, Logistik, Beschaffung und Produktformulierung sollen zu einer Verbesserung der Betriebskosten von jährlich 0,5 Prozent des Umsatzes beitragen.

PRO MEMORIA: Der Bauzulieferer Sika ist vergleichsweise gut durch das "Corona-Jahr" 2020 gekommen. Der Umsatz schrumpfte "nur" um 2,9 Prozent auf 7,88 Milliarden Franken. Gleichzeitig spielte der stärkere Schweizer Franken eine bedeutende Rolle, in Lokalwährungen gerechnet wäre Sika nämlich um 3,4 Prozent gewachsen. Dazu trug der Akquisitionseffekt 7,2 Prozent bei. Im Mai 2019 etwa hatten die Innerschweizer den französischen Mörtelproduzenten Parex gekauft.

Zuletzt konnte Sika mit dem russischen Mörtelproduzenten Kreps wieder einmal eine kleine Akquisition vermelden. Davor hatte Sika cornonabedingt in Sachen Akquisitionen lange auf der Bremse stehen müssen. 2020 wurde nur eine ebenfalls eher kleine Übernahme in Nordafrika getätigt.

Zukäufe sind fester Bestandteil der Unternehmensstrategie von Sika. Ergänzende Akquisitionen sollen jeweils rund ein Drittel des jährlich angepeilten Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent beisteuern.

AKTIENKURS: Die Sika-Aktien sich haben im laufenden Jahr bis dato mit plus 2,6 Prozent etwas besser als der Gesamtmarkt entwickelt (SMI: +1,9%). 2020 hatten die Papiere mit plus 33 Prozent einen sehr guten Lauf. Das Allzeithoch bei 258,80 Franken wurde gerade erst vor wenigen Tagen aufgestellt.

