Ausblick Straumann: Q3-Umsatz von 464 Millionen Franken erwartet

Q3 2021E (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q3 2020A Umsatz 463,6 370,4 - EMEA 183,8 148,2 - Nordamerika 140,3 118,1 - Asien/Pazifik 96,3 80,0 - Lateinamerika 29,0 24,1 Org. Wachstum (%) 24,7 k.A.

FOKUS: Der Dentalhersteller Straumann ist unter Analysten und Investoren als Wachstumslokomotive bekannt. Die Coronascharte haben die Basler längst ausgewetzt. Im ersten Halbjahr 2021 legte das Unternehmen einen Rekordumsatz hin. Und laut Analysten dürfte es auf der Überholspur weitergegangen sein.

Denn das Umfeld ist - was die Patientinnen und Patienten anbelangt - weiterhin vorteilhaft. Die Zahnarztpraxen sind geöffnet und die Menschen benötigen die Produkte von Straumann, seien es nun Implantate oder auch die transparenten Zahnschienen (Clear Aligners). Ausserdem könnte sich der Gegenwind durch die Wechselkurse im dritten Quartal das erste Mal seit langem in Grenzen gehalten haben, heisst es in einem Kommentar.

ZIELE: Bereits bei der Zahlenpräsentation Mitte 2021 hatte das Straumann-Management mit Blick auf das laufende Jahr seine Zuversicht bestätigt. Es wurde bereits eine gute Umsatzentwicklung für das dritte Quartal angedeutet. Gemäss den zum Halbjahr erhöhten Zielen erwartet der Konzern für 2021 ein organisches Umsatzwachstum von über 30 Prozent. Ausserdem soll die Profitabilität fast das Niveau von 2019 erreichen. Analysten fragen sich, ob mit den Q3-Zahlen gar eine weitere Guidance-Erhöhung drin liegt.

PRO MEMORIA: Auf dem Reingewinn von Straumann lasteten zum Halbjahr unerwartete Kosten in der Höhe von 49 Millionen Franken für die Übernahme des deutschen Zahn-Kunststoffschienen-Spezialisten (Clear Aligner) DrSmile. Zusätzlich fiel auch noch eine Abschreibung von akquisitionsbezogenen immateriellen Vermögenswerten in Höhe von 4 Millionen an. Nichtsdestotrotz lag der Reingewinn mit 174,6 Millionen (VJ -93,7 Mio) wieder klar im grünen Bereich.

AKTIENKURS: Die Straumann-Aktie hat sich nach einem Taucher im ersten Quartal 2020 wieder prächtig erholt. Inzwischen kostet das Papier knapp 1900 Franken. Das ist auch seit Anfang 2021 ein sattes Plus, starteten die Valoren doch mit Werten von rund 1000 Franken ins Jahr. Lässt man den Blick noch etwas weiter zurückschweifen, so wird einem erst recht bewusst, wie gross die Straumann-Rallye der letzten Jahre war. Noch 2016 musste für eine Aktie bloss rund 300 Franken bezahlt werden.

Nun ist die Frage, ob es auch künftig so weiter nach oben geht. Zumindest kurzfristig könnte den Valoren etwas die Luft ausgehen, schreiben Analysten. Doch längerfristig gelte: "Alles für ein schönes Lächeln", wie es in einem Kommentar unlängst hiess.

AKTIENEINSTUFUNG: Gemäss AWP-Analyser bewerten Analysten den Titel folgendermassen:

Kaufen: 6 Halten: 9 Verkaufen: 2 Durchschnittliches Kursziel: 1549,75 Franken

Nachfolgend die einzelnen Analysten-Schätzungen:

(in Mio Fr.) Q3 21E Q3 20A Analyst +/-% Umsatz: 370,4 Oddo 488,0 Metzger ZKB 479,2 Buchta Vontobel 471,0 Bischofberger Deutsche Bank 459,4 Friedrichs Goldman Sachs 458,4 Dubajova Credit Suisse 450,0 Gretler Octavian 439,0 Hansalik AWP Konsens: 463,6 +25,2 - EMEA: 148,2 Oddo 215,0 Vontobel 196,0 ZKB 186,8 Goldman Sachs 180,5 Octavian 176,0 Deutsche Bank 148,2 AWP Konsens: 183,8 +24,0 - Nordamerika: 118,1 ZKB 151,3 Goldman Sachs 148,5 Oddo 144,0 Vontobel 141,0 Octavian 139,0 Deutsche Bank 118,1 AWP Konsens: 140,3 +18,8 - Asien/Pazifik: 80,0 ZKB 105,5 Goldman Sachs 102,4 Vontobel 100,0 Oddo 97,0 Octavian 93,0 Deutsche Bank 80,0 AWP Konsens: 96,3 +20,4 - Lateinamerika: 24,1 ZKB 35,7 Vontobel 34,0 Oddo 32,0 Octavian 31,0 Goldman Sachs 27,0 Deutsche Bank 24,1 AWP Konsens: 29,0 +19,7 (in %) Org. Wachstum 7,7 Oddo 28,3 ZKB 27,6 Vontobel 26,6 Stifel 25,6 Gola Goldman Sachs 23,8 Deutsche Bank 23,0 Octavian 18,0 AWP-Konsens: 24,7 --

Ausgewählte Analystenstimmen zu Straumann (im Originalwortlaut):

VONTOBEL (Sibylle Bischofberger): Sales growth is expected to increase dynamically in 3Q21, driven by all regions. Straumann is a broad-based portfolio growth story, given dynamic market trends and its well-accepted product portfolio in the dental market. We expect its products to be successful and the group is likely to increase operating profitability due to a strong operating leverage, remain market leader, and gain further market share. BUY

DEUTSCHE BANK (Heiko Friedrichs): We expect strong 23% organic revenue growth in 3Q (against 8% growth in last year's 3Q, so the comp is not very easy). This should be driven by all product categories and geographies (EMEA 24% organic, North America 21%, APAC 24%, LatAm 30%). There should only be a small FX headwind in 3Q (less than 1%). Based on these expectations, we believe that 2021 guidance could be raised again. BUY

