Ausländeranteil in Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten stabil

So beträgt bei den 118 grössten Unternehmen - gemessen an der Mitarbeiterzahl - der Ausländeranteil in den Geschäftsleitungen derzeit 44 Prozent. Wie Guido Schilling an einer Medienkonferenz ausführte, hat sich der Wert in den letzten Jahren auf dieser Höhe eingependelt. "Ich gehe davon aus, dass dies in naher Zukunft auch so bleiben wird", so Schilling.

Der Kadervermittler wies indes noch darauf hin, dass zwei Drittel der ausländischen Geschäftsleitungsmitglieder vor ihrer Ernennung bereits in der Schweiz oder in einem Schweizer Unternehmen tätig waren. "Sie kennen damit die Kultur des Unternehmens und dürften daher ähnlich denken und sich ähnlich bewegen wie ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen", sagte Schilling.

So betrachtet seien nur 13 Prozent der Geschäftsleitungsmitglieder "echte Ausländer", sprich Manager, die aus dem Ausland direkt in das Führungsgremium eines Schweizer Unternehmens aufgenommen worden. Ebenfalls stabil ist der Ausländeranteil bei den Verwaltungsräten. Er beträgt laut Schillingreport aktuell 37 Prozent.

jr/kw

(AWP)