Australien: Höchste Arbeitslosenquote seit mehr als zwei Jahrzehnten

(Ausführliche Fassung) - Die Corona-Pandemie hat die Arbeitslosigkeit in Australien auf den höchsten Stand seit Ende 1998 getrieben. Die Arbeitslosenquote sei im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent gestiegen, teilte die australische Statistikbehörde (ABS) am Donnerstag in Canberra mit. 992 300 Menschen waren demnach arbeitslos - 69 300 mehr als im Monat davor.