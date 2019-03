Auswertung der Flugschreiber der Boeing 737 Max 8 in Paris dauert an

In Paris ist nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines die Auswertung der Flugschreiber fortgesetzt worden. Man habe mit der technischen Arbeit am Stimmenrekorder begonnen und arbeite weiter an der Untersuchung des Flugdatenschreibers, teilte die französische Luftsicherheitsbehörde (BEA) im Namen des äthiopischen Untersuchungsteams am Samstag mit. Man arbeite bei der Auswertung mit den äthiopischen Behörden zusammen.