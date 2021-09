Auswirkungen von Cyberangriff auf Saurer für Rieter noch unklar

Die Hacker hätten Unternehmensdaten von Saurer im Darknet veröffentlicht, berichtete das News-Portal "Watson" am Donnerstag. Die bislang unbekannte Erpresserbande "Karma Leaks" sei an eine grosse Datenmenge des Konzerns gelangt. Ob auch die IT-Infrastruktur von Saurer betroffen ist, bleibt unklar. Bisher hat Saurer zum Sachverhalt noch keine Stellung genommen.

Rieter ebenfalls betroffen?

Die Hackerattacke auf Saurer könnte auch unangenehme Folgen für den Spinnereimaschinenhersteller Rieter haben. Die Winterthurer haben erst Mitte August drei Teilbereiche von Saurer übernommen. Die Transaktion sei für Rieter strategisch wichtig und werde den Konzern deutlich grösser machen, hiess es damals.

Ob nun die diese Saurer-Sparten ebenfalls vom Datenleck betroffen sind, ist noch offen. Der Sachverhalt müsse erst geklärt werden, teilte eine Sprecherin von Rieter auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.

Am Donnerstagvormittag notierte der Kurs von Rieter an der Schweizer Börse rund 1,4 Prozent im Plus.

sta/rw

(AWP)