Auto-Zulieferer Webasto schafft Milliardenumsatz in China

Weltweit habe jedes dritte Auto ein Schiebe- oder Panoramadach, in China seien es 40 Prozent, Tendenz steigend. Der Weltmarktführer profitiere auch vom Trend vom kleinen Schiebedach zum grossen, teureren Panoramadach. Am Mittwoch will Webasto ein neues Werk in Guangzhou eröffnen, und "nächstes Jahr werden wir unsere 11. Dach-Fabrik in China bauen", sagte Engelmann.

Webasto beschäftigt knapp 3000 Mitarbeiter in China, darunter 200 Ingenieure in Forschung und Entwicklung. "Aber die entscheidenden Innovationen kommen nach wie vor aus Deutschland", sagte Engelmann. Ein neues Werk zu bauen sei in China einfacher und schneller als in Europa oder den USA. "Auch was den Patentschutz angeht, können wir uns bis heute nicht beklagen."

Der Konzernumsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent zu auf 3,5 Milliarden Euro. Ein zweites grosses Standbein könnten Batterien für Elektroautos werden: Ziel sei "in fünf Jahren ein Jahresumsatz von einer Milliarde Euro", sagte der Vorstandschef./rol/DP/stk

(AWP)