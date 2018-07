Autobauer Fiat Chrysler kappt Jahresprognosen wegen China-Zöllen - Schuldenfrei

Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler hat seine Jahresprognosen unter anderem wegen Problemen mit chinesischen Importzöllen gekappt. Im zweiten Quartal belasteten die Folgen der angekündigten höheren Einfuhrabgaben auf Autos aus US-Produktion bereits die Ergebnisse in China. Der Absatz des Konzerns dort entwickelte sich enttäuschend. Die Zahlenvorlage am Mittwoch wurde überschattet von der Nachricht, dass der langjährige Fiat-Chrysler-Chef Sergio Marchionne gestorben ist. Die Aktie sackte in Mailand um mehr als 11 Prozent ab.