Autobauer Renault will fast 15 000 Stellen abbauen

BILLANCOURT (awp international) - Der in eine Krise geratene Autobauer Renault will weltweit fast 15 000 Stellen abbauen. Davon entfallen rund 4 600 Jobs auf Frankreich. Der Hersteller kündigte am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris ein Sparprogramm mit einem Umfang von über zwei Milliarden Euro an. Der Plan soll über drei Jahre hinweg laufen.