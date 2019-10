Autobauer Volvo profitiert von starkem SUV-Absatz

Die starke Nachfrage nach Stadtgeländewagen (SUV) hat dem schwedischen Autobauer Volvo Cars im dritten Quartal Schub verliehen. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 2,38 Milliarden schwedischen Kronen (244 Millionen Franken) mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, wie Volvo am Donnerstag in Göteborg mitteilte.