Autobauer Volvo will CO2-Emissionen drücken - Belohnung für Elektrofahrer

Der schwedisch-chinesische Autobauer Volvo Cars will mit dem Ausbau des Elektroautoangebots die klimaschädlichen Abgase seiner Autoflotte deutlich senken. Bis 2025 soll die CO2-Bilanz pro Auto gegenüber 2018 um 40 Prozent verbessert werden, wie Volvo-Chef Hakan Samuelsson am Mittwoch ankündigte. Dazu gehört auch, dass der Autobauer zur Mitte des kommenden Jahrzehnts wie bereits bekannt rund die Hälfte seiner Autos als reine Elektromodelle verkaufen will. Helfen soll dabei auch das erste rein elektrische neue Volvo-Modell XC40 Recharge, das die Schweden am Mittwoch vorstellten.