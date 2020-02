Autoexperte Dudenhöffer wechselt in die Schweiz

Der Automobilexperte Prof. Ferdinand Dudenhöffer (68) wechselt nach seiner Pensionierung an der Universität Duisburg-Essen in die Schweiz. Er werde vom 1. März an seine Arbeiten auf dem Feld der Automobilwirtschaft an der Hochschule St. Gallen fortsetzen, sagte Dudenhöffer am Mittwoch in Bochum. An der Universität Duisburg-Essen wird er Ende Februar in den Ruhestand versetzt.