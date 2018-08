Autofinanzierungen treiben Neugeschäft der Kreditbanken in Deutschland

Einkaufen auf Pump hat in Zeiten niedriger Zinsen weiterhin Hochkonjunktur. Im ersten Halbjahr 2018 vergaben die auf Kreditgeschäft spezialisierten Banken in Deutschland allein an Privatleute neue Kredite im Gesamtwert von 32 Milliarden Euro, wie der Bankenfachverband am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das war ein Plus von 9,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum.