Autoflaute und Konkurrenzdruck belasten Covestro weiter

Eine schwächere Nachfrage der wichtigen Autobranche und harter Wettbewerb setzen dem Kunststoffspezialisten Covestro weiterhin zu. Im abgelaufenen zweiten Quartal brach das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um mehr als die Hälfte auf 459 Millionen Euro ein, wie der Spezialchemiekonzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Das war in etwa so viel wie von Covestro in Aussicht gestellt und etwas besser als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Der Umsatz fiel um knapp 17 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.