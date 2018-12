Autohersteller Hyundai will Brennstoffzellenproduktion ausbauen

Der VW -Rivale Hyundai forciert die Produktion von Brennstoffzellen für Pkw und andere Fahrzeuge. Der südkoreanische Autokonzern kündigte am Dienstag an, bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von 700 000 Brennstoffzellensystemen aufbauen zu wollen. Die Hyundai-Motor-Gruppe und ihre Zulieferer wollen dazu in die Erweiterung der Produktionsstätten sowie in Forschung und Entwicklung etwa 7,6 Billionen Won (derzeit 5,9 Mrd Euro) investieren. Mehr als 50 000 Arbeitsplätze sollen entstehen.