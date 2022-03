Der Autokonzern Stellantis peilt für das gesamte Jahrzehnt prozentual zweistellige Umsatzrenditen im operativen Geschäft an. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge solle durchweg bis 2030 mindestens zehn Prozent betragen, teilte der Opel-Mutterkonzern am Dienstag in Amsterdam mit. Zudem will Stellantis-Chef Carlos Tavares den Umsatz bis Ende des Jahrzehnts auf 300 Milliarden Euro verdoppeln. Der VW -Rivale will 25 bis 30 Prozent seiner Gewinne als Dividenden ausschütten und darüber hinaus bis zu 5 Prozent der ausstehenden Stammaktien zurückkaufen. Die Stellantis-Aktie reagierte kaum auf die Nachrichten und lag am Nachmittag in Paris in einem sehr schwachen Gesamtmarkt mit rund 3 Prozent im Minus.