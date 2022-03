Autokonzern Stellantis peilt hohe Margen für das gesamte Jahrzehnt an

(Ausführliche Fassung) - Der Autokonzern Stellantis peilt für das gesamte Jahrzehnt prozentual zweistellige Umsatzrenditen im operativen Geschäft an. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge solle durchweg bis 2030 mindestens zehn Prozent betragen, teilte der Opel-Mutterkonzern am Dienstag in Amsterdam anlässlich einer neuen Strategiepräsentation mit. Zudem will Stellantis-Chef Carlos Tavares den Umsatz bis Ende des Jahrzehnts auf 300 Milliarden Euro verdoppeln. Im vergangenen Jahr hatte der im Januar 2021 aus den Autobauern Fiat Chrysler und PSA formierte Konzern den Umsatz um 14 Prozent auf 152 Milliarden Euro gesteigert. Unter dem Strich wurden rund 13 Milliarden Euro verdient.