Onoff war in seinen Vorbereitungen für den ursprünglich in diesem Monat angestrebten Börsengang bereits recht weit fortgeschritten. Noch Mitte des Monats hatte das Unternehmen die Preisspanne für die Papiere festgelegt. Aus der Welt sind die Börsenpläne damit offenbar nicht: Onoff will nach eigenen Angaben das Kapitalmarktumfeld nun weiter beobachten und dabei Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme des Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt bewerten./tav/jha/

(AWP)