Automobilzulieferer Benteler verkauft Stahlrohrhandel

Der Automobilzulieferer Benteler verkauft seinen Stahlrohrhandel an den niederländischen Wettbewerber Van Leeuwen. Benteler wolle sich künftig stärker auf sein Kerngeschäft, die Automobilsparte, konzentrieren, begründete Benteler-Chef Ralf Göttel am Dienstag am Sitz der Holding in Salzburg den Schritt. Zum Preis machten beide Seiten keine Angaben. Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" darüber berichtet.