Autoneum-Aktien sacken nach weiterer Gewinnwarnung ab

Die Aktien von Autoneum stehen am Montag unter massivem Abgabedruck. Der Automobilzulieferer hatte am Morgen die Mittelfristprognosen wegen der operativen Probleme in den USA gesenkt. Erst im Oktober hatte das Unternehmen zuletzt eine Gewinnwarnung publiziert. Die bestehenden Probleme in Nordamerika sind jedoch noch tiefgreifender als bisher angenommen.