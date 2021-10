Autoneum spürt Chipmangel und senkt Jahresprognose

Der Autozulieferer Autoneum leidet unter der schleppenden Entwicklung in der globalen Fahrzeugproduktion und senkt für das laufende Jahr sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognose. Der Grund seien die Engpässe in der Lieferkette der Autohersteller, insbesondere die Verknappung von Halbleitern, teilte Autoneum am Donnerstag mit.