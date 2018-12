Autoneuzulassungen im November rückläufig - Diesel-Nachfrage stabilisiert sich

Mit 24'103 Neuimmatrikulationen stand für den Berichtsmonat ein Minus von 9,9 Prozent zu Buche, wie die Vereinigung der Automobil-Importeure "Auto Schweiz" am Montag mitteilte. Der Anteil an Diesel-Motoren betrug dabei exakt 30 Prozent. Für den bisherigen Jahresverlauf (11 Monate) resultiere mit 29,9 Prozent fast der gleiche Wert, wobei in dieser Periode insgesamt 272'177 Personenwagen (-3,8%) eingelöst wurden.

Damit hat sich die Diesel-Nachfrage stabilisiert. Nach einigen Monaten mit Marktanteilen von unter 30 Prozent zeige der Trend also wieder nach oben, auch wenn bis zu den Höchstständen von rund 39 Prozent noch einiges fehle, so der Verband. Ein Mindestniveau an Diesel-Motoren sei notwendig, um die CO2-Vorgaben ab 2020 einzuhalten, meint auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik dazu.

Moderne Diesel-Motoren stiessen rund 15 Prozent weniger CO2 aus als ein vergleichbarer Benziner. Zudem seien sie auch wirtschaftlich gesehen die bessere Wahl. Gleichzeitig setze man mit Blick auf die CO2-Vorgaben natürlich auch auf alternative Antriebe. Bis in zwei Jahren soll jeder zehnte Personenwagen ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid sein.

Bei den Alternativ-Antrieben bestehe allerdings weiterhin Luft nach oben, meint der Verband. Nach elf Monaten liegt der Marktanteil mit 7,0 Prozent aber bereits höher als 2017 mit 5,6 Prozent. Einen starken Zulauf erlebe derzeit der elektrische Selbstzünder als Diesel-Hybrid mit einer Wachstumsrate von 168 Prozent.

jl/uh

(AWP)