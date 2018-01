Relativ niedrige Löhne, gut ausgebildete Arbeitskräfte, ein grosses Netz an Zulieferern und eine solide Infrastruktur machen Mexiko als Produktionsstandort für Automobilhersteller attraktiv. Mittlerweile sind fast alle grossen Hersteller in dem lateinamerikanischen Land vertreten. Bis 2020 will Mexiko pro Jahr fünf Millionen Autos bauen und der fünftgrösste Automobilstandort der Welt werden./dde/DP/das

(AWP)