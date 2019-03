Autosalon Genf: Auch die SBB setzt auf das (Elektro-)Auto

"Die Idee ist, den Transport von Tür zu Tür zu organisieren und zwar so, dass der Nutzer nur einen einzigen Ansprechpartner hat", sagte ein SBB-Sprecher am Freitag zur Nachrichtenagentur AWP am Ausstellungsstand am Genfer Autosalon. Dass die Bundesbahnen an der Messe präsent sind, ist übrigens eine Premiere in der Geschichte des Events.

Bei den Kunden stosse dieser kombinierte Ansatz auf offene Ohren, so die SBB. Elf Monate nach dem Start zähle die "Green Class" bereits über 200 Kunden, davon rund ein Drittel aus der Westschweiz.

Das ist zwar noch nicht viel, die SBB verspricht sich aber angesichts der grossen Zahl von GA-Besitzern, die auch ein Auto haben, ein grosses Potential: Mit 250'000 Personen trifft das auf jeden zweiten GA-Abonnent zu. Die SBB will diese Kunden überzeugen, dass ein "alles-in-einem"-Angebot günstiger sein könnte, einfacher und umweltfreundlicher zugleich.

Je nach Wahl des Automodells und der Bahnklasse fällt der Preis für die "Green Class" unterschiedlich aus. Entscheidet sich ein Kunde etwa für einen BMW i3 und ein GA für zwei Jahre, zahlt er pro Monat 1070 Franken. Im Paket enthalten seien 15'000 Kilometer mit dem Auto, kostenlose Aufladungen für 3'000 Kilometer, Taxigutscheine, Bahnhofsparkplätze, Reifenwechsel und PubliBike-Velos.

Die Ambitionen der SBB, sich als wichtiger Player in der ökologischen Mobilität über alle Transportmittel zu positionieren, steht im Einklang mit dem Ziel des Autosalons, flexiblere Mobilitätskonzepte zu fördern, die über den einfachen Autobesitz hinausgehen.

