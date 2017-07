Autozulieferer Bosch peilt deutlich bessere Geschäfte an

Der weltgrösste Autozulieferer Bosch erwartet deutlich bessere Geschäfte. Man rechne in diesem Jahr mit einem Umsatzplus von sieben Prozent auf rund 47 Milliarden Euro in der Kfz-Sparte "Mobility Solutions", teilte der Konzern am Dienstag in Boxberg mit. Damit würde das Plus von 5,5 Prozent im Vorjahr noch übertroffen. Wie viel Gewinn Bosch aus diesen Geschäften zieht, wurde wie üblich nicht mitgeteilt.