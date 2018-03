Autozulieferer Bosch will keine Batteriezellen produzieren

(Ausführliche Fassung) - Zu teuer, zu riskant: Der Autozulieferer Bosch wird auch künftig keine Batteriezellen selbst produzieren. Der Konzern habe aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, auf den Aufbau einer eigenen Zellfertigung für Elektroauto-Batterien zu verzichten und auch aus der Forschung dazu weitgehend auszusteigen, sagte der für die Mobilitätssparte zuständige Geschäftsführer Rolf Bulander am Mittwoch in Stuttgart. "Bosch wird auch in Zukunft Zellen zukaufen", sagte er. Auch an möglichen künftigen Konsortien europäischer Unternehmen werde man sich nicht beteiligen.