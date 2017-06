Der Zulieferer Hella will im neuen Geschäftsjahr schneller wachsen als die Autobranche. Für das seit Anfang Juni laufende Geschäftsjahr 2017/18 wird ein währungsbereinigter Umsatzanstieg um 5 bis 10 Prozent angepeilt, wie der Spezialist für Lichttechnik und Elektronik am Freitag und damit einen Tag nach seinem Kapitalmarkttag mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll genau so stark zulegen. Dabei sollen beim Ebit vor Sondereffekten vom Umsatz rund 8 Prozent hängenbleiben.