Autozulieferer Leoni mit Gewinnwarnung - Neuer Abgasstandard und China belasten

Der Kabelspezialist Leoni kappt wegen sinkender Nachfrage durch die Autoindustrie im dritten Quartal seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr. Vor Zinsen und Steuern dürfte das Ergebnis nun auf dem Niveau von 196 Millionen Euro landen, teilte der im MDax notierte Konzern am Montag in Nürnberg überraschend mit. Zuletzt hatte das Unternehmen mit einem Wert in der unteren Hälfte der Bandbreite von 215 bis 235 Millionen Euro gerechnet. Grund seien eine schwächere Entwicklung des chinesischen Automarktes, Handelskonflikte sowie in Europa die Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchstandard WLTP. Diese sorgt unter anderem bei Grosskunde Volkswagen für Produktionsausfälle.