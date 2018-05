Der Autozulieferer Leoni ist mit einem robusten Wachstum in das Jahr gestartet. Der Umsatz des Kabel- und Bordnetzspezialisten wuchs im ersten Quartal um 9 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro, wie das MDax -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Nürnberg vor der Hauptversammlung mitteilte. Wachstum aus eigener Kraft sei der Treiber des Anstiegs gewesen.