Autozulieferer Stabilus muss wegen Branchenkrise erneut zurückrudern

Der Autozulieferer Stabilus hat wegen der anhaltenden Branchenflaute die Umsatzprognose erneut gesenkt - dieses Mal allerdings nur leicht. "Vor dem Hintergrund des anhaltend herausfordernden Marktumfelds in der Automobilindustrie aktualisiert Stabilus seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 und erwartet nun einen Umsatz zwischen 950 und 960 Millionen Euro", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Koblenz mit.