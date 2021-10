Avaloq erweitert Zusammenarbeit mit Hinduja Bank

Die S.P. Hinduja Banque Privée verwendet seit 2015 die cloudbasierten Kernbanken- und Business-Process-as-a-Service-Lösungen (BPaaS) von Avaloq. Mit dem neuen Vertrag verwende die Genfer Bank nun auch die Community APIs (Programmierschnittstellen) von Avaloq und trete damit in den Open-Banking-Sektor ein, heisst es weiter.

Die 1994 gegründete S.P. Hinduja ist eine Schweizer Bank mit Wurzeln in Indien, die Unternehmenskunden Vermögensverwaltung und Anlageberatung anbietet. Das Institut ist in der Schweiz, in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Grossbritannien präsent.

sig/rw

(AWP)