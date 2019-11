Die Wealth-Management-Sparte zählt gemäss einer Mitteilung vom Dienstag etwa 50'000 Kunden. Mit den neuen Auftraggebern kann Avaloq in der Region Asien-Pazifik weiter expandieren. Zu den Avaloq-Kunden in der Region gehören laut Angaben unter anderem DBS Bank, Maybank und Kasikorn Bank in Südostasien sowie Agricultural Bank of China, China Industrial Bank und China CITIC Bank International in Nordasien.

sta/tt

(AWP)