Der Bankensoftwarespezialist Avaloq hat einen Auftrag aus Spanien an Land gezogen. Bankia, das viertgrösste Finanzinstitut in Spanien, habe sich beim angestrebten Ausbau des Vermögensverwaltungsgeschäfts für die On-Premises-Lösung von Avaloq entschieden, teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwoch mit. Die finanziellen Details der Order werden nicht genannt.