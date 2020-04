Der Bankensoftware-Anbieter Avaloq hat ihren Vertrag mit der Deutschen Bank bis Ende 2028 verlängert. Der Vertrag umfasse das Vermögensverwaltungsgeschäft der Deutschen Bank in insgesamt sechs Ländern - der Schweiz, Luxemburg, Grossbritannien, Saudi-Arabien, Singapur und Hongkong, teilten beide Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit.