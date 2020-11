Axa rechnet nicht mit zusätzlichen Belastungen durch zweite Corona-Welle

Der französische Versicherer Axa erwartet keine zusätzlichen Belastungen durch die zweite Corona-Welle. Es sei weiterhin mit Kosten von 1,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr durch die Covid-19-Pandemie zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Paris mit. Im dritten Quartal war der Umsatz auf vergleichbarer Basis um ein Prozent gesunken. In den ersten neun Monaten lag das Minus bei zwei Prozent. Der Gesamtumsatz betrug hier gut 73 Milliarden Euro./he/fba