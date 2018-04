Bei der Axa Schweiz übernimmt Dominique Kasper ab Anfang Mai die Leitung des Schaden- und Unfallversicherungsgeschäfts. Damit hat der Versicherer einen Nachfolger für die freie Stelle gefunden, die zuvor Fabrizio Petrillo besetzt hatte. Petrillo war um den Jahreswechsel zum CEO des Versicherers aufgestiegen und trat in dieser Funktion die Nachfolge von Antimo Perretta an, der seinerseits als Leiter Europa in die Konzernleitung der Axa Gruppe nach Paris gewechselt war.