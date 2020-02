Der französische Versicherer Axa hat 2019 im Tagesgeschäft dank eines deutlich besseren Ergebnisses im Schaden- und Unfallbereich etwas mehr verdient als vor einem Jahr. Der Gewinn im operativen Geschäft zog um vier Prozent auf 6,45 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte.