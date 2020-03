Axel Springer rechnet mit Rückzug von der Börse im Mai

Die Axel Springer SE zieht sich voraussichtlich im Mai von der Börse zurück. Das sogenannte Delisting wird "voraussichtlich am 4. Mai wirksam", wie Finanzvorstand Julian Deutz am Mittwoch bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2019 in Berlin sagte. Der Medienkonzern will schneller als bislang in seinen Digitalgeschäftsbereichen wachsen und schloss dazu im vergangenen Jahr eine strategische Kooperation mit dem US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR). Bis zum 20. März läuft noch das KKR-Angebot an die Streubesitz-Aktionäre, deren Anteile vor dem Börsenrückzug zu übernehmen. Der Vorstandsvorsitzende von Springer, Mathias Döpfner, betonte, dass der Abschied vom Kapitalmarkt eine Zäsur sei. Es gebe nun eine neue Phase langfristigen Wachstums./rin/DP/stk