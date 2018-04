Axel Springer will bei Online-Anzeigen zulegen

Das Medienhaus Axel Springer ("Bild", "Die Welt") will in diesem Jahr vor allem bei Online-Anzeigen zulegen und das Geschäft mit Journalismus trotz des schwierigen Umfeldes stabil halten. Für das Wachstum des Unternehmens würden Technologie und Daten immer wichtiger, sagte Vorstandschef Mathias Döpfner am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Berlin. Um diesen Bereich kümmere sich Stephanie Caspar in einer neu geschaffenen Vorstandsposition.