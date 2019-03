Axel Springer will investieren - Aktionäre strafen Ausblick ab

(Zusammenfassung) - Das Medienhaus Axel Springer hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr dank eines starken Digitalgeschäfts gesteigert. 2019 möchte der Konzern vor allem in Wachstum investieren, wofür ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag anfallen wird, wie Konzernchef Mathias Döpfner am Donnerstag in Berlin ankündigte. Der Ausblick für das laufende Jahr enttäuschte die Analysten. An der Börse verlor der Aktienkurs 6,5 Prozent und war damit Schlusslicht im MDax.