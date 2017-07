Der Energiekonzern Axpo baut sein internationales Kundengeschäft weiter aus. In Lissabon ist das Unternehmen seit kurzem mit einer eigenen Niederlassung vertreten, um die Erträge aus dem portugiesischen Markt steigern zu können, wie Axpo am Donnerstag mitteilt. Ausgebaut hat Axpo zudem die Präsenz in Madrid und Amsterdam mit dem Umzug in neue, grössere Büros.