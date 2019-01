Axpo-GV hat sämtliche zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsräte bestätigt

Dem Verwaltungsrat der Axpo Holding werden in der Periode von 2019 bis 2021 mit Ausnahme von Rudolf Hug die selben Mitglieder angehören wie bisher. Sie wurden an der ordentlichen Generalversammlung des Unternehmens am Freitag in ihrem Amt bestätigt. Hug hatte bereits Ende November 2018 seinen Rücktritt erklärt und war zur statutarisch möglichen Wiederwahl nicht mehr angetreten.