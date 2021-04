Axpo plant in Glattfelden Produktionsanlage für "grünen Wasserstoff"

Der Energiekonzern Axpo will künftig "grünen Wasserstoff" aus Wasserkraft-Energie herstellen. Er plant nun eine Produktionsanlage beim Rhein-Wasserkraftwerk Eglisau-Glattfelden. Es handle sich um die erste von mehreren Anlagen, die Axpo in den kommenden Jahren schweizweit in Betrieb nehmen werde, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.